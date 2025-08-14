Club de Pesca jugará un Torneo internacional de Vóley

Los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto se realizará el 3er. Torneo Internacional de Vóley en el Club Barrio Parque de la ciudad de Córdoba.

La Primera División de Club de Pesca de Villa Carlos Paz integrará el Grupo B, junto a los anfitriones Barrio Parque, Estudiantes de La Plata y Club Unión Central.



Por Copa de Plata frente a Pilar

Por otra parte, por la fecha 11 de la Copa de Plata, el día sábado Club de Pesca recibirá a Pilar Sport Club, en las categorías Sub 12 (9:30hs), Sub 14 (11hs), Sub 18 (12:30hs) y Sub 16 (14hs).