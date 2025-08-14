El intendente Pablo Alicio felicitó al equipo de vóley del Club Deportivo La Cumbre

La Cumbre. El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, visitó la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre para saludar y acompañar a una de las categorías de vóley que viene cosechando excelentes resultados en la Liga de Punilla.

Durante su visita, Alicio destacó la importancia del deporte en la comunidad: “Sabemos que el deporte es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes. Por eso continuamos impulsando iniciativas destinadas a acompañar a los deportistas y a las instituciones que tanto hacen por sostener sus actividades”, señaló.

Además, el mandatario entregó material para los entrenamientos y expresó su apoyo: “Felicitaciones por todo lo que hacen. Cuenten siempre con nosotros para seguir creciendo y progresando en lo que aman”, concluyó.