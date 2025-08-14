El lago San Roque albergará el Campeonato Argentino de Vela

La ciudad de Villa Carlos Paz albergará durante este fin de semana el Campeonato Argentino de Vela Clase J24, una competencia que reunirá a 25 embarcaciones y se disputará en las aguas del lago San Roque. Es importante destacar que el evento se desarrollará del 14 al 18 de agosto con entrada libre y gratuita.

Habrá competidores provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba.

El evento es organizado por el Club Náutico Córdoba junto a la Asociación Argentina Clase J24, y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad.

Es importante destacar que Villa Carlo Paz alberga de forma permanente la flota de J24 más numerosa de Sudamérica.