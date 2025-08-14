Villa Carlos Paz

El lago San Roque albergará el Campeonato Argentino de Vela

Habrá competidores provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba.
jueves, 14 de agosto de 2025 · 17:45

La ciudad de Villa Carlos Paz albergará durante este fin de semana el Campeonato Argentino de Vela Clase J24, una competencia que reunirá a 25 embarcaciones y se disputará en las aguas del lago San Roque. Es importante destacar que el evento se desarrollará del 14 al 18 de agosto con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por el Club Náutico Córdoba junto a la Asociación Argentina Clase J24, y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad.

Es importante destacar que Villa Carlo Paz alberga de forma permanente la flota de J24 más numerosa de Sudamérica.

