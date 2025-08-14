Los Pumas confirmaron equipo para enfrentar a los All Blacks en el Kempes

El plantel argentino estará liderado por Julián Montoya como capitán, acompañado por figuras como Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, quien será vicecapitán. El banco de suplentes contará con nombres de peso como Guido Petti, Santiago Carreras y Nahuel Tetaz Chaparro.

Formación inicial (Titulares)

Mayco Vivas

Julián Montoya (capitán)

Pedro Delgado

Franco Molina

Pedro Rubiolo

Pablo Matera

Marcos Kremer

Joaquín Oviedo

Gonzalo García

Tomás Albornoz

Bautista Delguy

Santiago Chocobares

Lucio Cinti

Rodrigo Isgró

Juan Cruz Mallía

Suplentes (reserva)

Ignacio Ruiz

Nahuel Tetaz Chaparro

Joel Sclavi

Guido Petti

Juan Martín González

Simón Benítez Cruz

Santiago Carreras

Justo Piccardo

La hinchada cordobesa y visitantes podrán ingresar desde las 15 horas, con portones asignados según el sector, y estacionamientos habilitados en distintas zonas cercanas al estadio. Desde la Plaza de la Intendencia partirán ocho colectivos con destino al Parque del Kempes Sur para facilitar la llegada del público.

El encuentro promete una intensa batalla en la cancha y un clima de fiesta en las tribunas, con el desafío de enfrentar a una de las selecciones más poderosas del mundo.