Los Pumas confirmaron equipo para enfrentar a los All Blacks en el Kempes

Los Pumas confirmaron equipo para enfrentar a los All Blacks en el KempesLa cuenta oficial de Los Pumas confirmó la formación titular para el esperado duelo ante Nueva Zelanda, que se disputará este sábado 16 de agosto a las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del Rugby Championship.
El plantel argentino estará liderado por Julián Montoya como capitán, acompañado por figuras como Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, quien será vicecapitán. El banco de suplentes contará con nombres de peso como Guido Petti, Santiago Carreras y Nahuel Tetaz Chaparro.
Formación inicial (Titulares)
- Mayco Vivas
- Julián Montoya (capitán)
- Pedro Delgado
- Franco Molina
- Pedro Rubiolo
- Pablo Matera
- Marcos Kremer
- Joaquín Oviedo
- Gonzalo García
- Tomás Albornoz
- Bautista Delguy
- Santiago Chocobares
- Lucio Cinti
- Rodrigo Isgró
- Juan Cruz Mallía
Suplentes (reserva)
- Ignacio Ruiz
- Nahuel Tetaz Chaparro
- Joel Sclavi
- Guido Petti
- Juan Martín González
- Simón Benítez Cruz
- Santiago Carreras
- Justo Piccardo
La hinchada cordobesa y visitantes podrán ingresar desde las 15 horas, con portones asignados según el sector, y estacionamientos habilitados en distintas zonas cercanas al estadio. Desde la Plaza de la Intendencia partirán ocho colectivos con destino al Parque del Kempes Sur para facilitar la llegada del público.
El encuentro promete una intensa batalla en la cancha y un clima de fiesta en las tribunas, con el desafío de enfrentar a una de las selecciones más poderosas del mundo.