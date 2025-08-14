Más de 500 atletas correrán el Duatlón de La Falda

jueves, 14 de agosto de 2025 · 01:49

La Falda. Con la participación de 500 atletas de distintas provincias, el próximo sábado 16 de agosto se disputará una nueva edición del Duatlón La Falda, competencia que combina running y ciclismo de montaña.
La prueba constará de 5 km de carrera a pie, 28 km en bicicleta y 3 km finales de running.
 

Organización y detalles

El pasado martes se realizó una reunión de coordinación con la presencia de la directora de Deportes de La Falda, Marina Martin; los organizadores Diego Catalano y Jorge Garay; el jefe de Inspección Enrique Villagra; y, en representación de la Municipalidad de Valle Hermoso, el director de Deportes Aníbal Ferreira junto a Luis Quiroga del área de Inspección General.

Cronograma de actividades
Acreditación: 7:00 a 9:30 h
Largada: 10:30 h
Entrega de premios: 14:30 h

duatlón La Falda

