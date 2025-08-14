Más de 500 atletas correrán el Duatlón de La Falda
La Falda. Con la participación de 500 atletas de distintas provincias, el próximo sábado 16 de agosto se disputará una nueva edición del Duatlón La Falda, competencia que combina running y ciclismo de montaña.
La prueba constará de 5 km de carrera a pie, 28 km en bicicleta y 3 km finales de running.
Organización y detalles
El pasado martes se realizó una reunión de coordinación con la presencia de la directora de Deportes de La Falda, Marina Martin; los organizadores Diego Catalano y Jorge Garay; el jefe de Inspección Enrique Villagra; y, en representación de la Municipalidad de Valle Hermoso, el director de Deportes Aníbal Ferreira junto a Luis Quiroga del área de Inspección General.
Cronograma de actividades
Acreditación: 7:00 a 9:30 h
Largada: 10:30 h
Entrega de premios: 14:30 h