Básquet: Sarmiento recibe a La Falda por el Torneo Asociativo Femenino

Villa Carlos Paz. Este viernes 15 de agosto desde las 20,45 hs, el Club Sarmiento de Villa Carlos Paz será anfitrión de La Falda en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Asociativo Punilla Femenino de Básquetbol.

El partido se disputará en el Estadio Luis Luján – Daniel Racigh, donde el equipo auriazul buscará un nuevo triunfo frente a su público para seguir escalando posiciones en la tabla.

La jornada contará con la participación de distintas categorías femeninas del club, y se espera una gran concurrencia de hinchas y familias para alentar a las jugadoras que representan con orgullo los colores de Sarmiento.

