Básquet: Sarmiento recibe a La Falda por el Torneo Asociativo Femenino

viernes, 15 de agosto de 2025 · 16:11

Villa Carlos Paz. Este viernes 15 de agosto desde las 20,45 hs, el Club Sarmiento de Villa Carlos Paz será anfitrión de La Falda en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Asociativo Punilla Femenino de Básquetbol.
El partido se disputará en el Estadio Luis Luján – Daniel Racigh, donde el equipo auriazul buscará un nuevo triunfo frente a su público para seguir escalando posiciones en la tabla.
La jornada contará con la participación de distintas categorías femeninas del club, y se espera una gran concurrencia de hinchas y familias para alentar a las jugadoras que representan con orgullo los colores de Sarmiento.
 

Club Sarmiento La Falda básquet femenino

