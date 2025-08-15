Belgrano va en busca de un triunfo que lo deje puntero en su zona

Mar del Plata. Belgrano visitará hoy a Aldosivi de Mar del Plata desde las 15.30 en el Estadio José María Minella, en el marco de la quinta fecha de la zona A del Torneo Clausura 2025. El Pirata conseguirá el primer puesto en caso de obtener la victoria, mientras que el Tiburón intentará salir del fondo de la tabla, pudiendo dejar último a Boca de conseguir un triunfo. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Belgrano tratará de continuar con su buen presente que lo llevó al tercer puesto de la tabla con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota, y a los cuartos de final de la Copa Argentina, en parte gracias al alto nivel mostrado por Lucas Zelarayán. En tanto la salida de Mariano Troilo al Parma de la Serie A ya está confirmada, el defensor era uno de los baluartes de Ricardo Zielinski y había sido convocado a la última fecha de la Selección Argentina.

Por su parte, Aldosivi viene de una polémica derrota contra Barracas Central e intentará rectificar su andar de seis encuentros sin conocer el triunfo, que lo depositó en el último lugar de la zona A y fuera de la Copa Argentina en octavos de final.