Instituto recibe a Unión en el Monumental Presidente Perón

Córdoba. Instituto y Unión jugarán el duelo interzonal de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga profesional 2025. Tanto la Gloria como el Tatengue llegan con una victoria, dos empates y una derrota, y necesitan seguir sumando para no caer en la pelea por la zona baja de la tabla. El partido será en el Estadio Monumental Presidente Perón, hoy a las 19.00. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Instituto llega al duelo ante Unión habiendo igualado 1-1 con Platense en la cuarta fecha del Clausura. En un partido polémico La Gloria se quedó con la sensación de perder puntos ante el último campeón: “Capaz que no sabemos si este punto nos va a servir para el día de mañana, pero no podés perder el partido, tirar todo lo que hiciste bien durante casi los 90 minutos y que se te escapen y que se te vaya todo el partido a la mierda”, dijo Alarcón. El equipo de Daniel Oldrá derrotó a Gimnasia en el Bosque, perdió con River e igualó Vélez y el Calamar.

Unión viene de perder con Argentinos, por 1-0, en el Diego Armando Maradona. Al igual que la Gloria, el único triunfo conseguido en el Clausura fue en la primera jornada: 1-0 frente a Estudiantes en el 15 de Abril, igualó con Boca y Tigre. El Tatengue anotó solo dos goles en cuatro fechas y es un ítem que preocupa a Madelón, aunque por ahora no está confirmado que realice modificaciones de entrada frente a la “Gloria”.

