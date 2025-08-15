Llaryora visitó a Los Pumas en la previa de un partido que hará historia

El gobernador Martín Llaryora estuvo este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Los Pumas realizaron su último entrenamiento previo al partido de este sábado frente a los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship.

Durante su encuentro con el plantel, el mandatario felicitó a los jugadores y destacó la empatía que muestran con la gente y los hinchas. Subrayó que el choque será el evento deportivo internacional más importante en la historia de Córdoba, con transmisión a más de 60 millones de personas en 320 países.

El impacto económico estimado supera los 60 mil millones de pesos, impulsado por la llegada de entre 30 y 35 mil visitantes que colmarán la capacidad hotelera de la capital, Villa Carlos Paz y otras localidades turísticas. Los registros de la Agencia Córdoba Turismo señalan ocupación plena en hoteles de 3 a 5 estrellas.

El partido se enmarca en la estrategia provincial de promover megaeventos junto al sector privado para generar empleo y oportunidades. Se espera un estadio colmado desde las 18:10 en lo que promete ser una fiesta del deporte.

Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y autoridades del rugby nacional y provincial.