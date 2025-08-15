Los Pumas vs. All Blacks: cuatro cordobeses listos para el histórico duelo en el Kempes

Córdoba. Este sábado, a las 18.10, el estadio Mario Alberto Kempes será escenario de un partido para la historia: Los Pumas enfrentarán por primera vez de manera oficial en esta ciudad a los poderosos All Blacks, en el inicio del Rugby Championship.

El seleccionado argentino contará con una fuerte presencia local en su formación. Franco Molina y Joaquín Oviedo serán titulares entre los forwards, mientras que Juan Cruz Mallía ocupará la posición de fullback. En el banco de suplentes aguardará su oportunidad Santiago Carreras, completando el cuarteto de cordobeses en la convocatoria.

El head coach argentino, Felipe Contepomi, confirmó la alineación este jueves durante la conferencia de prensa previa realizada en el predio de Talleres.

“Va a ser un partido muy físico y dinámico. Es un equipo muy difícil para jugarle, trataremos de atacarlos... Creemos que son los mejores 15 para este fin de semana. Durante la semana competimos para ver quién está mejor y elevar la vara de todos”, señaló el entrenador.

El de este sábado será el primer cruce oficial entre Los Pumas y Nueva Zelanda en Córdoba. El equipo argentino ya disputó cinco encuentros previos en la ciudad, con dos triunfos y tres derrotas, siendo el último en 2014 ante Escocia.

Por su parte, será la cuarta vez que los All Blacks pisen suelo cordobés, aunque en sus anteriores visitas se enfrentaron al seleccionado de Córdoba (Dogos) y a un combinado del interior del país.

El partido promete ser un hito para el rugby cordobés y nacional, con la expectativa de un Kempes colmado y un choque de alto nivel entre dos potencias del rugby mundial.