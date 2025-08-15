Quienes son los navegantes que serán reconocidos

Martín Christie dos Campeonatos Argentinos y dos mundiales en Gr.N con el piloto uruguayo Gustavo Trelles . Foto: Santiago Carreño El Diario de Carlos Paz

Por Santiago Carreño

Periodista especializado. Desde la redacción de El Diario de Carlos Paz.

A pocos días de la gran noche junto a los campeones carlospacenses de Rally Nacional y Provincial, Sudamericano y Mundial, se conoció la nómina de navegantes campeones que serán reconocidos en la cena de gala que tendrá lugar el próximo miércoles 20, en el restobar Roma de Villa Carlos Paz.

La reunión tendrá lugar en Roma Resto Bar (San Martín y Moreno) de la Villa serrana. La idea nació de Motor Club Retro, una organización de eventos deportivos, y tuvo el apoyo de la Municipalidad a través de la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes y de la Comisión de la identidad carlospacense. El evento fue tomando importancia por la asombrosa cantidad de pilotos y navegantes campeones de la especialidad, mientras residían en la Ciudad.

Virginia Klus junto a su padre logró 5 títulos provinciales

En esta entrega mostraremos los navegantes que lograron la corona, en distintos años y torneos: Gerardo Klus campeón Provincial 1987; Luis Cruz campeón Provincial 1989/90/91; Claudio Henin campeón Provincial 1995; Oscar Civalero (p) campeón Provincial 2004; Christian Winkler campeón campeón Provincial 2004; Gustavo Carciotto campeón Provincial 2007/08; Alejandro Mutti

campeón Provincial 2007; Hugo García campeón Provincial 2012/13/15; Mauricio Obrador campeón Provincial 2012; José Díaz campeón Provincial

Rubén García, dos título Provinciales, tres Chilenos, ocho Argentinos y tres Sudamericanos

2013; Virginia Klus campeona Provincial 2015/19/22/23/24; Sergio Daparte campeón Argentino 2015/18/20, campeón Provincial

2005/09/10; Rubén García campeón Provincial 1997/98; Campeón Argentino 1992/2005/14/15/16/17/19/22; campeón Chileno 2015/17/24; campeón Sudamericano 2000/04/17; Martín Christie campeón Argentino 1984/87; campeón WRC Gr.N 1998/99.

Raúl Ruani Campeón Argentino, hoy nos mira desde el cielo y Gustavo Carciotto Campeón Provincial

Pepito Díaz Campeón Provincial y Paraguayo