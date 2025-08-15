Todo lo que hay que saber para vivir el histórico Pumas–All Blacks en el Kempes

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) definió los últimos detalles del operativo de seguridad para el partido entre Los Pumas y los All Blacks, que se disputará este sábado a las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes. Las puertas se abrirán a las 15:00 para evitar aglomeraciones.

El público ingresará únicamente por el acceso indicado en su entrada: Portones 1 y 2 (Platea Ardiles), 1 bis (Popular Artime), 3 (Popular Willington) y 4 (Platea Gasparini). Se prohíbe el ingreso de pirotecnia, bebidas alcohólicas o cualquier objeto que ponga en riesgo la seguridad.

La cobertura será conjunta entre fuerzas provinciales, municipales y seguridad privada, con participación de la Agencia Córdoba Deportes, Agencia Córdoba Turismo, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Bomberos, Secretaría de la Mujer, Caminos de las Sierras y organismos municipales. Del encuentro organizativo participaron el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco; el subjefe de Policía, Marcelo Marín; el director de Seguridad Capital, Iván Rey; Ignacio Rinaldini (BS Group) y Gonzalo Moreno (Ministerio Público Fiscal).

El operativo contempla custodia permanente para ambas delegaciones, cápsulas de seguridad en traslados y chequeos preventivos de la Brigada de Explosivos en locaciones y vehículos. Los Pumas se alojan en el Hotel Holiday Inn y partirán el domingo a las 12:30, mientras que los All Blacks están en el Hotel Quinto Centenario, con salida el mismo día a las 7:00.

En materia sanitaria, habrá siete ambulancias, dos carpas sanitarias en los sectores Norte y Sur, 40 rescatistas de Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil municipal.

En la cancha auxiliar del estadio se desarrollará el Fanfest, con música, juegos y presencia de jugadores, disponible desde tres horas antes del partido y hasta dos horas después.

Los estacionamientos habilitados serán las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo “Marcelo Montes Pacheco” y Centro de Convenciones. Además, la Municipalidad dispondrá de ocho colectivos desde Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas hacia el estadio.

Los parques del Kempes y Bustos cerrarán desde las 13:00 y el parque del Chateau a partir de las 14:00.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en Córdoba, aunque los All Blacks ya visitaron la provincia en 1976, 1985 y 1991. El partido forma parte del Visa Macro Rugby Championship 2025, que continuará el 23 de agosto en Buenos Aires. El torneo reúne a Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, las potencias del hemisferio sur.