Argentina perdió frente a Nueva Zelanda en el Mario Kempes

En un Estadio Mario Alberto Kempes repleto y expectante, Argentina enfrentó a Nueva Zelanda en la apertura del Rugby Championship 2025. El resultado final fue contundente: una caída por 41 a 24 frente a los All Blacks.

Desde el arranque, los visitantes impusieron condiciones. A los 8 minutos, Sevu Reece abrió el marcador con un try, poniendo en ventaja a los neozelandeses. Poco después, Rodrigo Isgró igualó para Argentina, pero la reacción local fue breve. Al descanso, el tablero ya mostraba un abultado 31-10, tras varias conquistas de los All Blacks, incluida una de Reece justo antes del cierre del primer tiempo.

En la segunda mitad, Argentina buscó la remontada. Tomás Albornoz sorprendió con un try y Joaquín Oviedo apoyó otro que acercó a los locales a un solo punto de diferencia. Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando Samisoni Taukei’aho apoyó dos tries más en los minutos 68 y 74, sellando la victoria visitante.

El resultado reafirma la supremacía histórica de los All Blacks sobre Argentina, con más de tres décadas de dominio y sin derrotas en suelo argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

El próximo partido de Los Pumas será el sábado 23 de agosto, cuando se enfrenten nuevamente a los All Blacks en Buenos Aires, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Después, el seleccionado argentino tendrá dos compromisos como visitante frente a Australia: el primero el 6 de septiembre y el segundo el 13 de septiembre, cerrando la gira correspondiente al torneo.