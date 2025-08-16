Belgrano empató con Aldosivi en un flojo partido

Mar del Plata. Belgrano empató ayer con Aldosivi sin goles, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

A Belgrano le costó hacer pie en cancha. Jugaba incómodo antes la presión del rival y se vio superado en el primer cuarto de hora del partido.

Luego, los dirigidos por Ricardo Zielinski empezaron a ordenarse desde la mitad de la cancha hacia la defensa pero no podía imponerse en algunos avances por la buena tarea de volantes y defensores rivales.

Sobre el final del primer tiempo, el equipo marplatense volvió a la carga y casi consigue abrir el marcador con una buena jugada de Gino que definió desviado ante la salida de Cardozo.

En el complemento, Belgrano intentó cambiar la pobre imagen y trató de empezar a jugar más con Uvita Fernández y Zelarayán. Aldosivi buscaba volver a tener dominio lejos de su propio arco.

Pasó muy poco rescatable y recién en el cierre hubo algún intento de Belgrano de buscar la victoria. Un centro de Compagnucci que cabeceó Passerini fue lo más cercano a una llegada de peligro.

Finalmente, el partido se cerró sin pena ni gloria para ninguno de los dos equipos.

