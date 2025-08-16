Rugby Championship
En medio de una gran expectativa, Los Pumas chocan con los All Blacks en Córdoba
Córdoba. Con una gran expectativa, el Rugby Championship 2025, que será la última edición de este torneo, comenzará este sábado en Córdoba y la selección argentina, más conocida como Los Pumas, tendrá un durísimo cruce frente a los All Blacks de Nueva Zelanda. El encuentro está programado para las 18:10 y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, con televisación de ESPN y Disney+.
Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, tienen un historial muy negativo ante Nueva Zelanda, que es la gran potencia mundial del rugby junto a Sudáfrica. Sin embargo, en 2020, 2022 y 2024 consiguieron unos históricos triunfos ante dicha selección y siempre en condición de visitante.
Dado que esta será la última edición del Rugby Championship, que antes era el Tres Naciones y que cambió su nombre en 2012 luego de la incorporación de Argentina en el certamen, Los Pumas buscarán conseguir su primera victoria ante Nueva Zelanda frente a su público.
Este sábado también se dará el partido inaugural, que tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Australia a partir de las 12:10 del mediodía, en el Ellis Park de la ciudad de Johannesburgo.