Instituto recibió una dura goleada en Alta Córdoba

Córdoba. Instituto recibió ayer una dura goleada por 4 a 0 como local ante Unión de Santa Fe, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El conjunto santafesino pegó temprano y con fuerza: a los 7 minutos, Mauro Pittón abrió el marcador con un remate desde fuera del área.

Tres minutos más tarde, Marcelo Estigarribia amplió tras una rápida jugada ofensiva.

A los 17, un error en la salida del arquero Roffo dejó el balón servido para que Mauricio Martínez pusiera el 3-0. Y a los 33, Pittón volvió a marcar tras un nuevo fallo defensivo del local, este caso Requena.

Con este resultado, Instituto quedó con 5 puntos en 5 partidos, mientras que Unión suma 8 unidades en la Zona A y se prende en la pelea.



