Carlos Paz: Reconocerán a los corredores históricos del automovilismo

Gala de Campeones: La reunión de este próximo miércoles 20 de agosto en Roma Resto Bar, organizada por Motor Club Retro y la participación de Comisión de Identidad Carlospacense junto a la Secretaría de Turismo, de Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, tiene el motivo de juntar a los

campeones de Rally, que mientras sumaban puntos para lograr el torneo correspondiente, residían en la Ciudad.

Pero además, Villa Carlos Paz, cuando todavía era aquella recordada Villa, fue generadora de grandes eventos sobre ruedas, que la mostraron al país primero y al mundo después.

Los históricos

Y entre los invitados a Roma Resto Bar, estarán cinco ex pilotos de la década del 60 que mezclarán sus ricas historias con los jóvenes de hoy.

Carlos Lange participante con Fiat 600; Héctor Terzi quien lo hacía con Auto Unión y también en Fórmula 5; Miguel González participó con Citroën 3CV; Raúl Bonadero con Peugeot 403 en 1965 Vuelta Pan de Azúcar y Carlos Borrione con Renault Gordini en una edición Carlos Paz-Mina Clavero.

Carlos Lange.

Héctor Terzi

Miguel González

Raúl Bonadero

Carlos Borrione