Con 25 barcos en el agua, Villa Carlos Paz fue sede del Argentino de Vela

Capital náutica del interior
Con 25 barcos en el agua, Villa Carlos Paz fue sede del Argentino de VelaMás de cien navegantes de distintas provincias participaron del torneo en el lago San Roque, con el Club Náutico Córdoba como anfitrión y el apoyo de la Municipalidad.
El fin de semana Villa Carlos Paz fue escenario del Campeonato Argentino de Vela Clase Internacional J24, una competencia que reunió a más de 100 participantes y 25 embarcaciones de todo el país.
Las regatas se disputaron en el lago San Roque, con epicentro en el Club Náutico Córdoba, y le dieron un marco de color y adrenalina al embalse. Compitieron representantes de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba.
El evento contó con el respaldo del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes. Vale destacar que la flota más numerosa e importante de Sudamérica en esta categoría se encuentra en Carlos Paz, consolidando a la ciudad como un referente nacional de la disciplina.