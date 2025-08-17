Gala de los campeones: Quiénes serán distinguidos por lograr cetros provinciales

Gala de Campeones: A pocas horas del evento Gala de Campeones, con todo el automovilismo de Villa Carlos Paz, crece el entusiasmo por el encuentro de “aquellos” pilotos de la época de gloria y los jóvenes que nos entregan victorias y títulos en

distintas categorías.

Completando el informe de quienes nos dieron alegrías con campeonatos logrados, es el turno de los pilotos del Rally Provincial.

Fueron doce los carlospacences, comenzando con Rodolfo Torre en 1987 con Fiat 128 en clase 1, siguieron Fernando Cruz con tres títulos en 1989/90 y 91 con Fiat 600 en Clase A; Jorge Alonso en 1996 con Renault 18 en Clase 3; Oscar Civalero (h) en el año 2004 con Renault 18 en Clase A7; Rodrigo Armesto con VW Gol en 2004/07/08 en clases N1/A6/A7; Eduardo Mutti en 2007/ 08/09/18 Clases N2/Truck con VW Gol y VW Saveiro; Alejandro Mutti en 2009/24 Clase N1 con VW Gol y Ford Fiesta; Rafael Hervas en 2012/16 Clase N4B/Maxi Rally con Fiat Palio MR y VW Gol MR; Nicolás Armesto en 2012 Clase N1 con VW Gol; Héctor Pfenig en 2013/16 Clase N4 con Subaru Impreza; Tomás Maranzana en 2023 Clase Maxi Rally con Ford Fiesta; y Gerardo Klus en 2015/19/22/23/24 Clase RC2N con Mitsubishi Lancer.

Rodrigo Armesto.

Oscar Civalero

Nico Armesto

Fernando Cruz