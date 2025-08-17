Messi volvió a jugar y brilló en el triunfo del Inter Miami

EE.UU. Inter Miami se impuso ayer por 3-1 sobre Los Angeles Galaxy en el Chase Center de Fort Lauderdale, por la Major League Soccer (MLS). El equipo dirigido por Javier Mascherano contó con el regreso de Lionel Messi, quien se recuperó de una lesión muscular y convirtió un tanto. Al igual que el astro argentino, Rodrigo De Paul ingresó al duelo en el entretiempo. El primer gol de Las Garzas fue obra de Jordi Alba, mientras Luis Suárez marcó después de una asistencia espectacular de taco del capitán de la selección argentina.

El arranque del enfrentamiento tuvo a Las Garzas activas en la zona ofensiva liderada por Luis Suárez. El Pistolero tuvo una importante chance de gol antes de los cinco minutos de partido: controló de pecho dentro del área, pero desvió su remate de volea. Inmediatamente, el equipo de Javier Mascherano siguió apretando a su rival e hizo trabajar al arquero Novak Micovic en varias oportunidades.



En medio de un contexto en el que el Inter Miami estaba arrollando a Los Angeles Galaxy, el delantero uruguayo estrelló un remate en el poste. A pesar de 15 minutos en los que el elenco local fue notablemente superior y pisó el área rival constantemente, no pudo adelantarse en el marcador. Desde entonces, la visita logró equilibrar el desarrollo del juego, aunque no pudo generar peligro en el arco de Oscar Ustari.

A la media hora de juego volvió a aparecer Luis Suárez con una genialidad. El Pistolero recibió en el borde del área chica y, al quedar de espalda al arco, tiró un taco sensacional para asistir a Telasco Segovia, quien únicamente tuvo que empujar el balón para marcar. Sin embargo, el tanto no subió al marcador por un fuera de juego previo del propio venezolano.

Antes del cierre de la primera etapa, Inter Miami logró adelantarse en el partido de la mano de Jordi Alba. En una jugada en la que el lateral español sorprendió al desprenderse por el costado derecho, aprovechó un pase entre líneas de Sergio Busquets para quedar solo frente al arquero y estampar el 1-0.

Javier Mascherano movió el banco de suplentes en el entretiempo y realizó dos variantes: Rodrigo De Paul entró en lugar de Telasco Segovia y Lionel Messi, que se recuperó de su lesión y volvió a sumar minutos, hizo lo propio por Tadeo Allende.

En sus primeros diez minutos en cancha, con Las Garzas manejando los hilos del enfrentamiento, el capitán de la selección argentina tuvo una importante chance para marcar. Tras un centro atrás de Jordi Alba, Messi remató de primera desde la medialuna del área y la pelota pasó por encima del travesaño.

Pese a esto, en su primera llegada con peligro, Los Angeles Galaxy logró igualar el partido después de una notable jugada individual por parte de Joseph Paintsil. El atacante ghanés empezó a regatear en el costado izquierdo y venció la resistencia de Ustari.

Las Garzas reaccionaron tras el empate y volvieron a someter al equipo de Greg Vanney contra su propio arco. Una de las jugadas más destacadas llegó tras un pase entre líneas de Messi, quien dejó a Suárez de cara al arquero rival, que se destacó con una buena atajada. Novak Micovic volvió a tener una intervención clave al taparle un remate de media distancia a Baltasar Rodríguez.

Con este panorama, en su regreso a los terrenos de juegos luego de recuperarse de una lesión muscular, Lionel Messi puso el 2-1 con su tanto característico. Recibió un pase de Rodrigo De Paul en la frontal del área y, después de sacarse de encima a dos rivales, definió sobre la base del palo derecho del arquero.

Minutos más tarde, Messi volvió a sacar la varita para deleitar a los espectadores con una asistencia de lujo. El rosarino recibió pase firme de De Paul y, de espaldas al arco, dejó a Suárez mano a mano contra el arquero con un taco sensacional. El pistolero no falló y convirtió el 3-1 final.

Con este resultado, Inter Miami escaló hasta la cuarta ubicación de la Conferencia Este. Las Garzas suman 45 unidades, mismas que Columbus Crew, y están a seis puntos del líder Philadelphia Union (51) con tres partidos menos. Los Angeles Galaxy marchan últimas en la tabla del Oeste con 16.

En cuanto al calendario del Inter Miami, el próximo compromiso del elenco rosado será el miércoles 20 de agosto, a las 21 horas, frente a Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup en el sur de la Florida. Luego, el sábado 23, visitará al DC United por la MLS. Por su parte, LA Galaxy se medirá contra el Pachuca por el certamen internacional.