Panamericanos: el taekwondista Ignacio Espínola ganó el oro en la categoría -58 kg

Asunción, Paraguay. El correntino Ignacio Espínola Serial le dio la octava medalla de oro a la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El taekwondista de 17 años se impuso en la competencia de kyorugui (combate), en la categoría hasta 58 kg., que se realizó este viernes en el Polideportivo de Deportes Urbanos de la capital paraguaya.

La conquista le permitió asegurarse un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 para la categoría absoluta.

En una apasionante final, Espínola Serial superó al brasileño Matheus Goncalves 2 a 1. Dos de los asaltos se definieron con revisión de los jueces.

Los dos primeros asaltos fueron equilibrados, con un punto para cada competidor, pero en el tercero, el correntino que forma parte del Team Crismanich, logró una clara diferencia.

El primer asalto comenzó favorable al brasileño 4 a 0 pero Espínola Serial lo pudo dar vuelta y ganar 5 a 4 después de una revisión por parte de los jueces.

El segundo que cambiante. Espínola Serial tomó ventaja 5 a 3 y 8 a 7, pero en la última acción, el brasileño sumó dos puntos y llevó la final a un tercer capítulo.

En la definición, Espínola Serial no dejó dudas y con buenos movimientos acertó golpes que le permitieron tomar una amplia ventaja (7-1 y 11-4) para llevarse el parcial 14 a 4 y abrochar la medalla de oro.