Talleres recibe a San Martín (SJ) con la necesidad de un triunfo

Córdoba. Talleres y San Martín de San Juan cerrarán esta noche la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido, de la Zona B, comenzará a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes y será televisado por TNT Sports.

La T necesita volver al triunfo para salir del fondo de la tabla y volver a ilusionarse con clasificar a playoffs, mientras que el Santo está último en la tabla de los promedios y buscará empezar a sumar de a tres para escapar a la lucha por la permanencia.

Talleres llega al duelo con la necesidad de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. El equipo de Carlos Tevez inició el torneo perdiendo con San Lorenzo, ganándole a Independiente, empatando ante Godoy Cruz y cayendo con Lanús.

Por su parte, San Martín está muy complicado respecto de su estadía en la máxima división del fútbol argentino. Necesita, con urgencia, comenzar a sumar puntos importantes. El equipo dirigido por Pipi Romagnoli viene de perder 1-0 con Sarmiento en el Hilario Sánchez Rodríguez y suma 4 puntos en cuatro jornadas disputadas.

