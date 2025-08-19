Talleres no levanta y se fue silbado por sus hinchas

Talleres no logra levantar cabeza y empató 0-0 con San Martín de San Juan por la quinta fecha del Torneo Clausura, encuentro correspondiente a la Zona A en el estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo de Carlos Tevez contó con las mejores ocasiones pero no consiguió ser efectivo y sigue en zona de descenso (igualado en puntos con Aldosivi) por la Tabla Anual. La situación, a falta de once jornadas para el final de la temporada, despertó la ira de sus hinchas, que les despidieron con insultos tras no poder superar al Santo, que no logra escapar del último lugar de la tabla de promedios.

Talleres quedó en la vigésimo octava posición, con 18 unidades, los mismos que Aldosivi (29°) y a cuatro de distancia de los sanjuaninos.