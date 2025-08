Belgrano le ganó a Independiente y está en cuartos de la Copa Argentina

Rosario. Belgrano dio el golpe ayer en los octavos de final de la Copa Argentina y se impuso con autoridad por 2-0 contra Independiente de Avellaneda. En el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central, el Pirata se quedó con la victoria gracias a los goles de Franco Jara y Lucas Zelarayán. Ahora, espera en cuartos de final al vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Newell’s. Por su parte, el Rojo volvió a dejar una pálida presentación y sigue poder ganar desde que arrancó el segundo semestre en el fútbol argentino.

El Pirata comenzó el encuentro de forma más incisiva en la zona ofensiva, donde pisó el área del Rojo a partir de dos tiros libres en tres cuartos del campo rival. Allí, se destacó un importante cabezazo de Lisandro López que pasó cerca del arco defendido por Rodrigo Rey.

Después de algunas aproximaciones más, Independiente se asentó en el campo de juego y equiparó el desarrollo del encuentro con duelos en la mitad de la cancha. Con este panorama, Santiago Montiel se destacó a base de sus gambetas y logró desequilibrar a la defensa de Belgrano en varias jugadas. El equipo de Ricardo Zielinski reaccionó y tuvo en los pies de Lucas Zelarayán la apertura del marcador, pero su remate desde adentro del área rebotó en su compañero Franco Jara.

Desde entonces, ambos equipos tuvieron breves lapsos en el que tomaron las riendas del enfrentamiento, pero no pudieron replicarlo en situaciones peligrosas de gol. Jara y Zelarayán complicaron a la defensa de Independiente constantemente, mientras que Montiel hizo lo propio cada vez que podía intervenir en la ofensiva del Rojo.

Cuando el reloj marcaba los 46 minutos de la primera etapa y todo parecía que se iba a ir sin emociones al entretiempo, apareció la cabeza de Franco Jara para romper el cero. Después de un excelso centro de Gabriel Compagnucci, el experimentado delantero de 37 años le ganó en el aire a Kevin Lomónaco y selló el 1-0 a favor del Pirata.

El complemento inició con una postura más dominadora por parte de Independiente. Manejó la posesión de la pelota y lograba recuperar rápidamente la pelota en la mitad de la cancha. No obstante, le costaba penetrar el bloque defensivo que planteó en Belgrano el Ruso Zielinski, que buscaba golpear de contraataque.

De hecho, Julio Vaccari dejó en claro su descontento con el rendimiento de sus dirigidos cuando realizó un cuádruple cambio pasados los 60 minutos del partido con el fin de revertir un desarrollo de juego en el que se jugaba como quería el Pirata.

Sin embargo, minutos más tarde, Belgrano amplió la ventaja con un golazo del Chino Zelarayán. Después de una buena jugada entre Compagnucci y Santiago Longo, este último se la dejó al número 10 en tres cuartos de campo rival. El futbolista que juega para la selección nacional de Armenia recibió en soledad y, ante la pasividad de la defensa del elenco de Avellaneda, sacó un potente remate rasante que ingresó sobre la base del palo derecho de Rey.

Desde entonces, Belgrano jugó con la desesperación de un Independiente que nunca pudo encontrar respuestas y únicamente inquietó al arquero Thiago Cardozo con centros desde los costados.

Ahora, Belgrano chocará en los cuartos de final contra el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Newell’s de Rosario, duelo que todavía no tiene fecha confirmada. Por su parte, Independiente acrecienta su crisis: todavía no ganó en el segundo semestre y volvió a dejar una floja presentación.