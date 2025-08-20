Villa Carlos Paz. La joven deportista de Villa Carlos Paz, Chiara Ferretti, se consagró subcampeona en IQFoil Femenina, la única clase de vela que necesitó extenderse a la jornada de reserva por la falta de vientos en Encarnación, Paraguay. Con este resultado, se convirtió en la única argentina en subir al podio en vela durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que concluyeron en la Playa San José.

Ferretti había disputado una sola regata el viernes, en la que terminó tercera. El lunes, en la definición, completó las cuatro restantes con un destacado desempeño: tercera, primera, primera y tercera, acumulando un total de 8 puntos netos que la llevaron al segundo puesto.

La medalla de oro quedó en manos de la arubeña Zara Rozeboom, quien sumó 7 puntos netos tras ganar la primera regata y ser segunda en todas las demás. El bronce fue para la estadounidense Danicka Sailer, que totalizó 9 puntos netos con resultados de segundo, cuarto, tercero, tercero y primero.

Con apenas 18 años (nació el 16 de marzo de 2007), Chiara ya cuenta con una trayectoria notable. Fue bronce en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, ocupó el cuarto puesto en los Panamericanos de Santiago 2023 y finalizó 24ª en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde compitió en windsurf.

El logro en Paraguay reafirma su proyección internacional y la consolida como una de las grandes promesas de la vela argentina.

