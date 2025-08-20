La Gala de los Campeones del automovilismo se vivirá esta noche en Roma Resto Bar y contará con la participación de todos los consagrados que tiene la ciudad de Villa Carlos Paz.

El encuentro será este miércoles 20 de agosto y es organizado por Motor Club Retro con la participación de Comisión de Identidad Carlospacense junto a la Secretaría de Turismo, de Cultura y Deportes.

Se trata de un merecido reconocimiento a quienes forjaron una identidad «tuerca» para la ciudad, mostrándola al país primero y luego al mundo. Entre los premiados, se encuentran Carlos Lange, Héctor Terzi, Miguel González, Raúl Bonadero, Carlos Borrione, Gerardo Klus, Luis Cruz, Claudio Henin, Oscar Civalero (p), Christian Winkler, Gustavo Carciotto, Alejandro Mutti, Hugo García, Mauricio Obrador y José Díaz, entre otros.

El evento cobró una notable importancia por la asombrosa cantidad de pilotos y navegantes campeones de rally que tiene la ciudad, un hecho que no registra antecedentes similares en la provincia.