Villa Carlos Paz. El equipo de vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para disputar una intensa seguidilla de partidos correspondientes a la Copa de Plata, con encuentros programados desde este viernes 22 hasta el miércoles 27 de agosto.

La acción comenzará este viernes 22, cuando el Sub 16 reciba a Poeta Lugones en el Estadio Zisman-Germanetto, desde las 21:30.

La competencia continuará el sábado 23, con una doble presentación de visitante frente a Poeta Lugones, en su cancha. A las 9:30 jugará el Sub 12, mientras que a las 11:00 será el turno del Sub 14.

El domingo 24, el vóley de Pesca volverá a ser local en el Estadio Zisman-Germanetto para cumplir con un partido pendiente de la Fecha 10 frente a Juventud Agraria. A las 10:00 se presentará el Sub 12 y, a las 11:30, el Sub 14.

Finalmente, la jornada cerrará el miércoles 27, con un atractivo cruce de Primera División ante Poeta Lugones, nuevamente como local en el Estadio Zisman-Germanetto, desde las 21:30.

