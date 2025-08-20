Vóley: Club de Pesca afronta una cargada agenda en la Copa de Plata
Villa Carlos Paz. El equipo de vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para disputar una intensa seguidilla de partidos correspondientes a la Copa de Plata, con encuentros programados desde este viernes 22 hasta el miércoles 27 de agosto.
La acción comenzará este viernes 22, cuando el Sub 16 reciba a Poeta Lugones en el Estadio Zisman-Germanetto, desde las 21:30.
La competencia continuará el sábado 23, con una doble presentación de visitante frente a Poeta Lugones, en su cancha. A las 9:30 jugará el Sub 12, mientras que a las 11:00 será el turno del Sub 14.
El domingo 24, el vóley de Pesca volverá a ser local en el Estadio Zisman-Germanetto para cumplir con un partido pendiente de la Fecha 10 frente a Juventud Agraria. A las 10:00 se presentará el Sub 12 y, a las 11:30, el Sub 14.
Finalmente, la jornada cerrará el miércoles 27, con un atractivo cruce de Primera División ante Poeta Lugones, nuevamente como local en el Estadio Zisman-Germanetto, desde las 21:30.