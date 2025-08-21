De Melo a Alemania: la historia de Francisco Zufiaurre, orgullo cordobés

Más de 100 países y 8.500 atletas participaron de los Juegos Mundiales Universitarios FISU Rhine-Ruhr 2025, desarrollados en Alemania entre el 16 y el 27 de julio. En esa cita, uno de los representantes argentinos fue Francisco Zufiaurre, estudiante de Educación Física en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), quien además tuvo el honor de ser abanderado de la delegación nacional.

Este miércoles, la Legislatura de Córdoba le entregó un beneplácito en reconocimiento a su desempeño. La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó el homenaje, en el que participaron familiares, autoridades de la UPC y legisladores. “Sos un orgullo para Córdoba. Estuvimos muy bien representados”, expresó Prunotto al saludar al joven atleta.

Zufiaurre, de 19 años y oriundo de la localidad de Melo, agradeció el acompañamiento recibido: “Fue una experiencia espectacular. Gracias por el apoyo que me permitió ser parte. Si quiero llegar a un determinado nivel, necesito la ayuda de ustedes, porque esto no se hace solo. Espero que este reconocimiento y mi participación le abra las puertas a otros chicos”.

En el acto estuvieron presentes la legisladora María Victoria Busso, impulsora de la iniciativa, y representantes de la UPC, entre ellos la rectora Julia Ilva Cúneo, la decana de la Facultad de Educación Física Analía Tita, el secretario de Coordinación Juan Valfré y el director general de la sede Laboulaye Federico Pierdominici.

Durante el homenaje, se destacó la importancia de la regionalización de la UPC, que permitió que estudiantes del interior, como Francisco, accedan a oportunidades de formación y proyección internacional. “Cuando hoy se discute el financiamiento universitario, en Córdoba abrimos nuevas sedes de la UPC. Desde el Gobierno provincial creemos en la presencia del Estado en cada rincón a donde el privado no llega”, señaló Prunotto.

Francisco se formó en la sede Laboulaye y ya había brillado en los Juegos Universitarios Cordobeses 2023, donde fue campeón en 1.500 y 5.000 metros. Ese rendimiento lo llevó a integrar la delegación nacional y a participar en la máxima competencia universitaria del mundo, representando no solo a Córdoba sino también a miles de jóvenes del interior que, como él, forjan su camino con perseverancia y pasión.