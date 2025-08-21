Gala de Campeones: La alegría de Martín Christie y la cabeza en el rally

La noche del miércoles 20 de agosto estuvo colmada de emociones, encuentros y anécdotas. Se vivió «La Gala de Campeones» en el Bar Roma de Villa Carlos Paz y reunió a los campeones del Rally Nacional y Provincial, Sudamericano y Mundial en una noche de homenajes.

La idea nació de Motor Club Retro, una organización de eventos deportivos, y tuvo el apoyo de la Municipalidad a través de la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes y de la Comisión de la Identidad Carlospacense.

Martín Christie, campeón argentino 1984/87 y campeón WRC en 1998/99, expresó: «Valoro mucho esta iniciativa de Santiago Carreño por el homenaje, ha juntado un montón de gente que desde hace muchos años está relacionada con el automovilismo y es de Carlos Paz. Es gente que no veía hace mucho tiempo y me da muchísima alegría e ilusión esta juntada. Hemos recordado anécdotas y macanas de cuando éramos jóvenes; ya estamos todos viejos».

«Muchos no lo saben, pero son muchos los corredores que tiene la ciudad. Carlos Paz se hace conocida por la Semana de la Velocidad y ese fue el comienzo; así como Cosquín estaba con el folclore y La Falda con el tango. Acá pensábamos en el rally. Yo tenía la pasión de chiquito y me acuerdo de los autos y todo lo que pasaba en esa semana, era una gloria. Eso contagió a muchísimos de los carlospacenses y hoy somos una ciudad muy ligada al deporte motor»; añadió.

Consultado sobre el regreso del Rally Mundial, Christie sostuvo: «El Rally Mundial vuelve dentro de dos años. Somos amantes del rally, merecemos tener esta fecha en el calendario internacional».