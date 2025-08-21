Villa Carlos Paz
Galería de fotos: Así se vivió la gala que reunió a los campeonesSe dieron cita los pilotos y navegantes que dejaron su huella en la historia del deporte motor.
La Gala de Campeones se vivió anoche en la ciudad de Villa Carlos Paz y fue un evento sin precedentes para el deporte local, que logró reunir a los pilotos y navegantes automovilísticos más destacados de la ciudad.
La iniciativa fue organizada por Motor Club Retro en colaboración con la Comisión de Identidad Carlospacense y la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, y se erigió como un merecido tributo a quienes han cimentado una identidad «tuerca» que ha resonado en el país y el mundo.