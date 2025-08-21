Gravísimos incidentes en Independiente vs. U de Chile por la Sudamericana

Buenos Aires. En el transcurso del duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que finalmente fue cancelado, un grupo de hinchas del conjunto visitante, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, arrancaron, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo y botellas a los simpatizantes locales, situados en la parte baja.

Fue el inicio de una de las imágenes más brutales que se vieron en los últimos años en una cancha de fútbol, que hasta el momento habría dejado 10 heridos (algunos de gravedad) y más de 300 detenidos. Uno de los momentos más escalofriantes fue cuando uno de los hinchas cayó al vacío, acorralado por los barras de Independiente.

El conflicto habría comenzado cuando la parcialidad chilena robó una bandera de Independiente, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación derivó en las primeras corridas y sería el inicio del caos que desató en el Libertadores de América.

Los hinchas de Independiente estaban ubicados por debajo de los trasandinos, sin ningún tipo de protección, ya se estructural (un alambrado, una red o algo parecido) o de efectivos de seguridad.

