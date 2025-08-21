La pasión de Chiara Ferretti, la joven que llevó a Villa Carlos Paz al podio

La carlospacense Chiara Ferretti hizo podio y se quedó con la Medalla de Plata en la categoría de vela IQFoil Femenina en los Juegos Panamericanos Junior que se celebraron en Asunción (Paraguay). La embajadora de Villa Carlos Paz se prepara para los Sudamericanos y el Mundial de Portugal y dialogó con EL DIARIO sobre su presente y sus objetivos para el resto del año.

Chiara compartió su experiencia, contó que viajó junto a su familia y habló «a corazón abierto» sobre los sacrificios de su disciplina.

«Fue una experiencia muy linda, lamentablemente, no nos sopló el viento como necesitábamos. Sabíamos que iba a ser un lugar donde no iba a soplar, porque ya he estado ahí en el lado del sur y nunca ha soplado. Por suerte, pudimos completar las regatas que debía completar y la pasé muy bien, más allá del resultado. En estos juegos, mis papás me acompañaron y fue muy lindo. Si bien no pueden entrar, lo pudieron ver de lejos. Mi papá navega también y me acompañó junto al equipo de trabajo»; reveló Chiara.

«Este es un deporte muy exigente y muchas veces, uno deja cosas de lado. Hay grupos de amigos que me dejaron de invitar y cosas así, porque hago miles de cosas; desde entrenar a ir al gimnasio, y se hace difícil estar presente. El colegio lo tuve que dejar en cuarto año porque me quedaba libre constantemente y empecé a cursar de forma virtual. Le agradezco el respaldo a mi familia porque me apoyan en cada cosa que hago y me acompañan mis sueños. Llevar una carrera tan estricta demanda horas de entrenamiento y entreno todos los días»; añadió la talentosa deportista.

Consultada sobre su rigurosa rutina, Chiara aseguró: «Me levanto temprano para ir al Kempes; donde está mi entrenador, mi preparador físico. A la tarde, me junto con mi entrenador en el club y a la nochecita, después de navegar, hago trabajo aeróbico, bici o remo doméstico. En el Kempes me ayudan y apoyan un montón con todo. Voy al gimnasio, salgo a las diez y después tengo nutricionista y psicólogo. La verdad que tengo un equipo de trabajo bastante grande».

De cara a sus próximos desafíos, la representante carlospacense dijo que competirá en el Sudamericano Juvenil de Chile y luego afrontará el desafío de participar en el Mundial de Portugal en diciembre.