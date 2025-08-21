Villa Carlos Paz. Anoche, en Roma Resto Bar de Villa Carlos Paz, se llevó a cabo la "Gala de los Campeones", un evento sin precedentes que reunió a los pilotos y navegantes automovilísticos más destacados de la ciudad. La iniciativa, organizada por Motor Club Retro en colaboración con la Comisión de Identidad Carlospacense y la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, se erigió como un merecido tributo a quienes han cimentado una identidad "tuerca" que ha resonado en el país y el mundo.

Estuvieron presentes, además de los homenajeados, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, el representante de la Comisión de Identidad Carlospacense, Pedro Solans, y el presidente de Motor Club Retro, Santiago Carreño.

La noche estuvo marcada por la entrega de diplomas a 26 deportistas que han logrado títulos en diversas categorías automovilísticas. Adicionalmente, se brindó un emotivo reconocimiento a otros cinco automovilistas que, sin haber alcanzado el campeonato, dejaron una huella imborrable en el deporte.



Avilés destacó la identidad “tuerca” de Villa Carlos Paz

El intendente Esteban Avilés subrayó la importancia del deporte motor en la construcción de la identidad carlospacense.

Durante su intervención, Avilés puso en valor el compromiso de referentes locales y destacó la figura de Santiago Carreño, a quien describió como “un hombre con una mirada de responsabilidad hacia la historia del mundo motor”.

El jefe comunal señaló que, desde la Comisión de Identidad del Área de Turismo, se trabaja de manera constante para reivindicar la historia y el presente del automovilismo en la ciudad. “Sabemos que el futuro también está ligado al mundo ‘tuerca’”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de reconocer no solo a quienes alcanzaron logros deportivos, sino también a quienes, desde distintos roles, contribuyeron a consolidar la tradición automovilística local. “Hoy Carlos Paz sigue muy vigente, no solamente en competidores, sino también en equipos que forman parte de una industria local”, indicó.

Avilés definió el evento como una verdadera reunión de “familia ‘tuerca’ con gran convocatoria” y afirmó que la ciudad tiene el privilegio de haberse dado a conocer en el mundo gracias al deporte motor.

Finalmente, subrayó que el automovilismo no solo es parte del presente, sino que constituye un elemento clave en la construcción de la identidad carlospacense: “El deporte tiene un protagonismo especial en este proceso de consolidación de la comunidad”.



Boldrini: “La ciudad tiene una gran escuela de pilotos y navegantes”

El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, puso en valor la proyección de los equipos, pilotos y navegantes que representan a la ciudad en diferentes categorías.

“No hay que olvidarse de la cantidad de equipos que tenemos en la zona. Si bien el ProRacing no es propiamente de Carlos Paz, contamos con la presencia de Víctor Rosso, con toda la parte motor del Súper TC2000 y del Turismo Carretera, además de otros equipos”, expresó el funcionario.

En particular, resaltó el vínculo histórico que mantiene la ciudad con el Rally, disciplina que definió como parte de la esencia carlospacense. “Pilotos y navegantes que han salido de Carlos Paz están compitiendo actualmente en el Rally Nacional y también en el Rally Chileno, como es el caso de Rubensito García y otros jóvenes que vienen dejando su huella. Eso es lo que nosotros queremos”, indicó.

Boldrini subrayó que la ciudad cuenta con una “gran escuela de navegantes y de pilotos” que continúan surgiendo y que hoy se combinan con los referentes de mayor trayectoria. “Hoy les toca a los más tradicionales, por no decir los más antiguos, recibir este reconocimiento”, concluyó.



Lista de campeones y homenajeados

Campeones: Eduardo Giordano, Jorge Alonso, Rodrigo Armesto, Nicolás Armesto, Gustavo Carciotto, Oscar Civalero (h), Oscar Civalero (p), Mauricio Obrador, Fernando Cruz, Luis Cruz, Sergio Daparte, José Díaz, Hugo García, Rubén García, Rafael Hervas, Martín Christie, Gerardo Klus, Tomás Maranzana, Eduardo Mutti, Alejandro Mutti, Christian Winkler, Héctor Pfening, Virginia Klus, Rudi Trossero, Rodolfo Torre y Claudio Henin.

Homenajeados: Carlos Lange, Héctor Terzi, Miguel González, Raúl Bonadero y Carlos Borrione.

