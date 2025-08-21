Rubén García: “Nada más lindo que ser reconocido en el lugar de donde sos”

Villa Carlos Paz. Aunque no pudo estar presente en la Gala de Campeones, el reconocido navegante carlospacense Rubén García —multipremiado y con una extensa trayectoria internacional— se sumó al homenaje a través de un video grabado desde Asunción (Paraguay), donde participa de una nueva fecha del Campeonato del Mundo de Rally junto al piloto paraguayo Miguel Zaldívar.

En su mensaje, García agradeció la invitación y destacó la importancia de reunir a los referentes del automovilismo local: “Estoy muy agradecido a Santiago Carreño por la invitación y por la iniciativa de juntarnos a todos. Se corre una fecha del campeonato del mundo en Paraguay, por lo que para la fiesta voy a estar en Asunción”.



Con emoción, definió a su ciudad como un ícono del deporte motor: “Villa Carlos Paz es rally. Provincial, Argentino y ni que hablar de todos los años que recibió la fecha del Campeonato del Mundo. Para mí, cada vez que me fue bien en alguna carrera o campeonato, sentí que estaba representando a la ciudad. Nada más lindo que ser reconocido en el lugar de donde sos”.

El navegante expresó su deseo de estar presente en futuras ediciones del evento y dejó un mensaje de cercanía hacia la comunidad automovilística local:

“Ojalá que no sea la última vez que se haga. Les deseo que la pasen lindo, que cuenten muchas historias y, si Dios quiere, para la próxima voy a estar presente. Espero seguir representando al pueblo de la mejor manera posible”.

Finalmente, García agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera y en los momentos personales más difíciles: “Siempre estuvieron preocupados y presentes de nuestra situación familiar, ayudando de una manera u otra. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Gracias a todo el ambiente del rally de Villa Carlos Paz. Que la pasen lindo, abrazos”.

