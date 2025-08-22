Intensa agenda de básquet para el Club de Pesca este fin de semana

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca tendrá un fin de semana cargado de actividad en todas sus divisiones de básquetbol, con compromisos por el Torneo “Guillermo Hunicken” y la Liga Cordobesa del Centenario.

Los enfrentamientos comenzarán hoy 22 de agosto, cuando las categorías U17 y Primera visiten a Municipalidad de Córdoba en el Polideportivo Cerutti, por la tercera fecha de la Fase 2 del certamen. Los partidos se disputarán a las 20:30 y 22:15 horas, respectivamente.

La acción continuará el sábado 23, también ante Municipalidad de Córdoba, pero esta vez como locales en el Estadio Zisman-Germanetto. Desde el mediodía jugarán las categorías de Minibásquet, comenzando con Mosquitos y Pre-Mini a las 13:00, Mini a las 14:00, seguido por los encuentros de U13 (15:30), U15 (17:30) y U21 (19:30).

Ese mismo día, el básquet de Desarrollo también tendrá participación en el Zisman-Germanetto, donde Pesca recibirá a Matienzo por la fecha 12 del Torneo Desarrollo A. A las 9:00 jugará la categoría U16, mientras que a las 11:00 lo hará la U19.

La jornada se cerrará el domingo 24, cuando la división Primera viaje a Villa María para enfrentar a Ameghino, en el marco de la fecha 4 de la Liga Cordobesa del Centenario “B” - Provincial de Primera. El partido se disputará en el estadio de Ameghino a las 19:00 horas.

De esta manera, el club carlospacense afrontará un fin de semana intenso con compromisos decisivos en todas sus divisiones, buscando sumar experiencia y consolidar su crecimiento dentro del básquet provincial.