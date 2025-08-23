Clausuraron el estadio de Independiente tras los graves incidentes

Buenos Aires. El Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó este viernes la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América, del Club Atlético Independiente, tras los graves incidentes ocurridos el miércoles durante el partido contra Universidad de Chile.

El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como “extremos e inhumanos”.

En su resolución, el juez consideró que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo” y prohibió la realización de espectáculos deportivos con público en el estadio hasta que las autoridades presenten un plan conjunto de seguridad.

En el escrito, el juez se aclara que el Rojo puede disputar el partido previsto para este domingo contra Platense, pero a puertas cerradas. La otra opción que propuso es que elijan otra cancha para ser locales.

La orden de clausura y suspensión es por tiempo indeterminado. En este sentido, el tribunal también requirió al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe y acompañe lo acordado entre los organismos involucrados, y que aclare si existen condiciones de seguridad suficientes para prevenir la repetición de incidentes similares.



La locura desatada

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado el 20 de agosto en Avellaneda, fue cancelado debido a graves incidentes de violencia entre las parcialidades. Lo que comenzó como un encuentro de fútbol, con el marcador 1-1 en el segundo tiempo, se transformó finalmente en una noche violenta que dejó un saldo de numerosos heridos y detenidos, y puso en evidencia serias fallas en el operativo de seguridad.

Los reportes varían, pero se habla de un alto número de afectados. Un informe inicial mencionó 177 hombres, cinco menores y tres mujeres heridas, y 125 personas detenidas. Otros reportes indicaron 300 visitantes retenidos por la policía bonaerense y 10 lastimados graves. Algunos heridos fueron trasladados al hospital Fiorito en estado de gravedad.



Suspendieron Independiente vs Platense

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la suspensión del partido entre Independiente y Platense, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y que debía disputarse el domingo 24 de agosto, luego de los graves incidentes que tuvieron lugar el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en el encuentro de Copa Sudamericana entre el Rojo y la Universidad de Chile.