Instituto visita a San Lorenzo en busca de la recuperación

Buenos Aires. Buscando recuperarse de la dura derrota de la fecha pasada por 4 a 0 frente a Unión, Instituto visitará hoy a San Lorenzo desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 14,30 hs y será televisado por TNT Sports Premium.

La Gloria atraviesa una racha adversa de cuatro encuentros sin sumar de a tres, en los que solo pudo marcar un gol. Durante este lapso fue goleado en dos ocasiones por 4 a 0, en El Monumental ante River y en su última presentación frente a Unión, que además fue en condición de local y encajando todos los tantos en los primeros 33 minutos del partido, al que su entrenador Daniel Oldrá, tachó de “vergüenza deportiva”. Con esto en mente irá por el triunfo para abandonar la parte baja de la tabla.

Por su parte, El Cuervo tuvo un buen inicio en el Clausura, pero la derrota con Platense lo alejó de la punta y ahora buscará volver a recortar distancia, aunque deberá hacerlo sin su capitán, Gastón Hernández, que sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho, y sin Alexis Cuello, que fue expulsado en el primer tiempo del partido contra el Calamar por doble amarilla.

