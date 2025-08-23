Buenos Aires. Argentina busca hacer historia con su primer triunfo ante Nueva Zelanda como local en el Estadio José Amalfitani de Liniers, por la segunda fecha del Rugby Championship. El encuentro comenzará a las 18,10 hs y será televisado por ESPN y Disney+.

El seleccionado que conduce Felipe Contepomi llega a este duelo lleno de expectativas, tras confirmar solo dos modificaciones respecto al primer partido: el ingreso de Mateo Carreras y Juan Martín González por Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. La mira está puesta en dar el golpe y conseguir una victoria inédita ante los All Blacks en casa.

Los Pumas vienen de caer ante el mismo rival el sábado pasado, en Córdoba, por 41-22. Esta vez, el equipo buscará potenciar la obtención y aprovechar la explosión de Carreras en las puntas, un factor que el staff considera decisivo frente a un adversario de máxima exigencia. El antecedente bajo el cielo de Buenos Aires es alentador, ya que el último compromiso de Argentina en este escenario fue con festejo nacional: triunfo ante Francia en 2024 por 33-25. Estirar la racha positiva en Vélez es uno de los objetivos que refuerzan la motivación del plantel.

Enfrente, Nueva Zelanda se presenta como un escollo tan temible como habitual. El conjunto dirigido por Scott Robertson nunca perdió un test match en tierras argentinas y viene de imponerse con claridad en el primer partido del torneo. Entre las novedades principales aparece el debut de Simon Parker como octavo titular, reemplazando a Du’Plessis Kirifi, lo que implica además el movimiento de Ardie Savea como ala. La presencia de Wallace Sititi entre los relevos añade más variantes de impacto para el visitante.

La estadística alimenta la ilusión argentina: Los Pumas vencieron a los neozelandeses en tres ocasiones en los últimos años, pero nunca lo lograron en su propia casa. Un escenario repleto en Vélez Sarsfield y un rival sin fisuras potencian el atractivo de un choque que promete intensidad.

