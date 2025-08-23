Tucumán. Talleres visitará hoy a Atlético Tucumán a partir de las 20 en el Estadio José Fierro, por la fecha 6 de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

La T sigue en un mal presente y pelea por no descender. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

En su estadio y ante su gente, la fecha anterior se fue abucheado tras empatar sin goles ante San Martín (SJ) y solo consiguió ganar en una de sus últimas seis presentaciones, de las cuáles no anotó en tres. Al respecto de la mala situación ofensiva, su entrenador, Carlos Tévez, expresó: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".

Por su parte, El Decano viene de salvar un empate in extremis con Sarmiento, pero hace cuatro partidos no suma de a tres, mientras que el elenco cordobés no pudo derrotar a San Martín (SJ) y se fue insultado por sus hinchas por el mal momento que atraviesa.

Atlético Tucumán pudo reaccionar a tiempo e igualó 2-2 ante Sarmiento en Junín, con un gol de Mateo Coronel a falta de tres minutos y otro de Carlos Auzqui en el tiempo de descuento, logrando así finalizar la fecha en zona de playoff, donde buscará afirmarse. A su vez, los últimos puestos de la tabla anual le pisan los talones, en medio de una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria para los dirigidos por Lucas Pusineri.