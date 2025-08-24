Tucumán. Talleres recibió ayer otro duro golpe en el torneo Clausura de la Liga Profesional, tras caer goleado 3 a 0 en su visita a Atlético Tucumán, por la sexta fecha de la competencia.

El “Decano” fue ampliamente superior y se quedó con la victoria gracias a los goles de Leandro Díaz, Miguel Brizuela y Adrián Sánchez. Además, el partido estuvo marcado por la expulsión de Kevin Portilla y Ulises Ferreira, lo que terminó de hundir a un Talleres que no logra levantar cabeza.

Desde el inicio, Atlético salió decidido a imponer condiciones y encontró rápido la ventaja. A los 14 minutos, Díaz conectó de cabeza y abrió el marcador para desatar la fiesta en el José Fierro.

Luego, a los 31, Brizuela sorprendió con un potente remate desde afuera del área que dejó sin reacción al arquero Guido Herrera y estableció el 2-0. El “Matador” no encontraba respuestas y se fue al descanso con un Tevez visiblemente frustrado en el banco.

En el arranque del complemento, Sánchez capturó un rebote en el travesaño y selló el 3-0 definitivo. A pesar de los intentos de reacción con los ingresos de Rubén Botta y Nahuel Bustos, la “T” no pudo descontar.

El propio Bustos tuvo una ocasión clara mano a mano, y Fernández probó con un remate de media distancia, pero el arquero local respondió sin inconvenientes. La expulsión de Portilla, por un codazo, terminó de sentenciar cualquier ilusión cordobesa.

Tras el pitazo final, ningún protagonista albiazul habló con la prensa. Tevez se ausentó de la conferencia, el presidente Andrés Fassi —presente en Tucumán— abandonó el estadio rápidamente y el capitán Guido Herrera subió al colectivo sin declaraciones.

Con esta derrota, Talleres suma apenas 5 puntos en seis fechas del Clausura (un triunfo, dos empates y tres caídas) y permanece en zona de descenso en la tabla anual con 18 unidades.

Atlético Tucumán, en tanto, llegó a 9 puntos y se ilusiona con prenderse en la pelea.

El panorama para la “T” es cada vez más complicado: con rendimientos irregulares, errores repetidos y falta de contundencia ofensiva, el equipo de Tevez necesita una reacción urgente si no quiere agravar aún más su crisis futbolística.