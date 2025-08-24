Instituto cayó con San Lorenzo y lleva 5 partidos sin ganar

Buenos Aires. Instituto perdió ayer 1 a 0 en su visita a San Lorenzo, por la sexta fecha del grupo B del Torneo Clausura, y acumuló su quinto partido consecutivo sin poder ganar. Branco Salinardi, de 19 años, marcó el gol del Ciclón en su primer partido como titular.

El primer tiempo dejó algunas situaciones para ambos conjuntos, pero que no se concretaron en la red.

Así, se fueron al descanso sin goles, con más voluntad que juego y en medio de los cantos de reprobación en todos los órdenes. El reclamo de la gente de Boedo no cesaba.

El comienzo de la segunda etapa fue sin cambios en los nombres ni el contexto en las tribunas, pero con una rápida acción que descomprimió los ánimos alterados: gol de Branco Salinardi para poner el 1-0. El chico de 18 años, en su debut como titular, se lanzó para empujar la pelota que había sido peinada en el primer palo por Elías Báez, tras el tiro de esquina ejecutado por Matías Reali. Iban 2 minutos cuando llegó ese primer remate al arco del partido.

Esa jugada resultó casi una isla en un partido que hacía agua. Tras 22 minutos, el entrenador Damián Ayude buscó piernas frescas en el banco y los aplausos acompañaron la salida del autor del gol, Salinardi, y de Cerutti. En sus reemplazos fueron al campo Agustín Ladstatter, de 20 años, y el colombiano Diego Herazo.

Luego, los hermanos Perruzi quedaron compartiendo la cancha en el Ciclón porque Francisco ingresó para unirse a Ignacio, titular, cuando salió Rattalino. El local apostaba a sostener el triunfo ante un rival que mejoró un poco con sus cuatro cambios, pero no llegaba al arco más allá de su empuje.

Con este resultado, Instituto quedó en la 13ª posición de la Zona B con apenas 5 puntos en 6 partidos, y sigue a 5 unidades de Talleres y Aldosivi, equipos hoy comprometidos en la lucha por la permanencia. La derrota obliga al Albirrojo a mirar de reojo la tabla del descenso.

En la próxima fecha, la séptima, Instituto recibirá a Independiente el viernes 29 de agosto, desde las 21.15, en Alta Córdoba.

