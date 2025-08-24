Rosario. Con una verdadera “obra de arte” de Ángel Di María a los 81 minutos del partido, Rosario Central le ganó ayer el clásico a Newell´s Old Boys, en un encuentro disputado en el Gigante de Arroyito por la fecha 6 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el trámite general, el Canalla tuvo sus argumentos para llevarse el triunfo, pero la historia se destrabó con una definición para los libros de Fideo, quien ejecutó un tiro libre a más de 30 metros y colgó la pelota de un ángulo.



Los dirigidos por Ariel Holan treparon a la tercera colocación de la Zona B con 10 puntos, a 1 de los líderes River Plate y San Lorenzo, aunque el Millonario todavía debe jugar el partido de la fecha. Además, es el equipo que más puntos sumó en el año (45) y se clasificaría a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual. Mientras tanto, la Lepra quedó en la 11° ubicación de la Zona A con 6 puntos, fuera de la zona de ingreso a los playoffs.

Rosario Central volverá a jugar el próximo sábado a partir de las 19:15 contra Sarmiento en Junín. Por otro lado, Newell’s recibirá el viernes desde las 19 a Barracas Central en el Coloso Marcelo Bielsa.