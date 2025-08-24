Hungría. La jornada de este sábado en el Gran Premio de Hungría de MotoGP registró un milagro en un accidente que puso en riesgo la salud de un trabajador de la transmisión oficial. Todo sucedió en la curva 8 del circuito Balaton Park a falta de 12 minutos para el cierre de la Q2 previa a la carrera Sprint ganada por el legendario Marc Márquez.

Pedro Acosta, piloto de Red Bull KTM Factory Racing, no logró tener un buen comienzo de día en el asfalto del trazado ubicado al suroeste de Budapest. Luego de repartirse el dominio con Márquez en los primeros ensayos del fin de semana, parecía ser el claro favorito a competirle al español, pero su mala clasificación repercutió en su rendimiento por un grave accidente que involucró a un camarógrafo.

El portal El Confidencial detalló que Acosta venía muy rápido por el borde de la octava curva. Precisaron que la suspensión no pudo adaptarse al cambio de superficie y, de un momento a otro, dejó de tener dominio sobre el rodado, que se disparó sobre la grava, tomó altura y, al momento de chocar contra la protección de neumáticos, se elevó varios metros en el aire hasta impactar contra la cámara de la persona encargada de grabar la sesión encima de un andamio. Este individuo salvó su vida de milagro manteniendo firme su instrumento de trabajo y la moto, de gran kilaje, rebotó y terminó en un costado de la pista.



“¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”, escribió la cuenta oficial de MotoGP en X (antes, Twitter), acompañando este texto con el video con diferentes tomas del espeluznante accidente. Además, la persona implicada de manera involuntaria en el suceso fue captada levantando el pulgar para arriba, en señal de que se encontraba en buen estado.

Tras finalizar la Q2 en la séptima colocación, Pedro Acosta asumió la equivocación por lo ocurrido: “Ha sido error mío. Solo tenía un set de horquillas (suspensión) de los que quería usar, y me quedé sin”. El piloto español de 21 años, que corre en la máxima categoría desde 2024, también salió ileso del incidente, pero sufrió con la unidad, ya que terminó la Sprint diez puestos más abajo, en la 17ª colocación.

