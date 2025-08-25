Básquet femenino: Sarmiento no pudo ganar pero sigue en lo más alto

El equipo fue derrotado en Huerta Grande
Básquet femenino: Sarmiento no pudo ganar pero sigue en lo más altoEl conjunto carlospacense disputó un encuentro clave ante Unión y sufrió una apretada derrota.
El equipo de Primera División del Club Sarmiento (Villa Carlos Paz) sufrió una apretada derrota en Huerta Grande pero se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. En el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura Asociativo–Zona Punilla, el combinado carlospacense disputó un partido trascendental frente a Unión.
El encuentro, de trámite parejo y disputado hasta los últimos minutos, culminó con victoria para el equipo local por 38 a 34.
A pesar del resultado adverso, Sarmiento continúa en la primera posición del campeonato, confirmando el gran nivel competitivo y el trabajo sostenido que viene desarrollando a lo largo de la temporada.
Desde la institución se resaltó el compromiso y la entrega del equipo, que una vez más dejó en claro su protagonismo en el torneo.