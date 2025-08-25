Bolívar cerró la Liga Federal entre los diez mejores equipos del país

El club Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz completó su participación en la Liga Federal Formativa U17 de básquet y se ubicó entre los diez mejores del país.

El fin de semana pasado, se realizaron las semifinales en el Club Regatas de Resistencia, donde la delegación carlospacense venció a San Martín de Corrientes por 85-82. Posteriormente, perdió con Regatas 60-59 y derrotó a Atenas por 93-69.

A pesar de estos grandes resultados, faltó muy poco para que el combinado local se metiera en el final six.

De todas formas, Bolívar cerró su participación en el certamen en el top ten de Argentina con un saldo favorable de 12 partidos jugados, 9 victorias y 3 derrotas.