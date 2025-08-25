Boxeo: El carlospacense «Bazooka» Lazarte se llevó la victoria en Los Cerrillos

El boxeador carlospacense Santiago «Bazooka» Lazarte logró un importante triunfo en la categoría 75 kg durante la velada de boxeo desarrollada el viernes 23 de agosto en el Club BAP de Los Cerrillos.

La jornada, que comenzó a las 22:00 horas y fue fiscalizada por la Organización Cordobesa de Box, reunió a púgiles de distintas localidades y despertó gran interés en el público presente.

Con una actuación firme y decidida, Lazarte volvió a demostrar su potencial arriba del ring, sumando una nueva victoria a su carrera deportiva y consolidándose como una de las figuras jóvenes a seguir en el boxeo cordobés.