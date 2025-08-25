El Club de Pesca brilló en básquet, con un fin de semana perfecto

Villa Carlos Paz. Un fin de semana perfecto vivieron las distintas categorías de básquetbol del Club de Pesca, que obtuvieron victorias en cada uno de sus compromisos por el Torneo Guillermo Hunicken y la Liga Cordobesa del Centenario “B” - Provincial de Primera.

La actividad comenzó el viernes en el Estadio Polideportivo Cerutti de la ciudad de Córdoba, donde Pesca enfrentó como visitante a la Municipalidad de Córdoba. Allí, el equipo U17 se impuso por 63 a 45, mientras que la Primera logró un sólido 69 a 41.

El sábado, la serie de partidos continuó en condición de local en el Estadio Zisman-Germanetto, nuevamente frente a la Municipalidad de Córdoba. Los U13 ganaron 73 a 64, los U15 triunfaron 81 a 68 y los U21 se quedaron con la victoria por 71 a 56.

La “frutilla del postre” llegó el domingo en Villa María, por la Liga Cordobesa del Centenario “B” - Provincial de Primera. En el Estadio Ameghino, la Primera del Club de Pesca mostró su jerarquía y superó al local por 83 a 59, redondeando un fin de semana perfecto para la institución carlospacense.

