Belgrano fue goleado por Central Córdoba en Alberdi

Córdoba. Por la fecha 6 de la zona A y en el Gigante de Alberdi, Central Córdoba goleó ayer 3-0 a Belgrano en el Torneo Clausura 2025. El Ferroviario rompió el cero apenas iniciado el juego, con un gol de Gastón Verón. En el complemento, Diego Barrera, quien está a préstamo de Talleres, convirtió un doblete y, en el primer tanto, festejó con sus brazos en forma de "T". Por el lado Pirata, fue expulsado por doble amarilla Lisandro López.

Con este resultado, Central Córdoba trepó al tercer lugar con 10 puntos, mientras que Belgrano salió de la zona de clasificación y cayó al décimo puesto. En la próxima jornada, el Ferroviario, invicto en el certamen, recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, mientras que el Pirata visitará a Defensa y Justicia en Varela.