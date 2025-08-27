Villa Carlos Paz. La joven carlospacense Aimara Baldasare, de 16 años, sigue sumando podios y el último fin de semana se consagró campeona regional de escalada deportiva Zona Centro (CRED), en la competencia que se realizó en la ciudad de Córdoba. Se trató de la primera fecha del certamen; que continuará en el mes de octubre. Fue organizado por Siurana, la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada (FeCME) y la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA).

Aimara viene de representar los colores de la Selección Argentina en el mundial de escalada que se desarrolló en Finlandia del 28 de julio al 3 de agosto. Compitiendo en dos modalidades, Lead y Boulder, donde había más de 100 competidores de todo el mundo y solo tres mujeres argentinas.

"Fue un viaje increíble, una competencia durísima, pero la experiencia fue hermosa", expresó la joven, agradeciendo el apoyo de todos los que la acompañan y de su familia.

Aimara se ha convertido en una inspiración para los amantes de la escalada deportiva, demostrando día a día que los esfuerzos tienen sus frutos. A su corta edad, todavía tiene mucho para ofrecer y siempre dejando a la ciudad en lo más alto.