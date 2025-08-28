Capilla del Monte. En Capilla del Monte está todo listo para vivir, los días 30 y 31 de agosto, la cuarta edición del Desafío UTU. Un clásico para los amantes del Ultra Trail Running, que cada año ofrece recorridos por los senderos más imponentes de esa localidad. El evento cuenta con un fuerte apoyo de la actual gestión municipal desde su primera edición.



Cronograma

Viernes 29 de agosto

14 a 20hs: Acreditaciones KV y Feria del Corredor. Lugar: Eco Camping Calabalumba

Al momento de la acreditación se deberá presentar DNI, certificado médico y deslinde de

responsabilidad que se enviará por correo electrónico una vez inscriptos

Sábado 30 de agosto

5:30 AM: Concentración KV

6 AM: Largada KV

?10:30 AM: Premiación y cierre

Lugar: Base del Cerro Uritorco

?12 a 20hs: Acreditación 10, 20, 28, 35, 55 y 70km y Feria del Corredor Desafío UTU.

Lugar: Eco camping Calabalumba

16:00hs: UTU Kids

16:15hs UTU Junior 8 a 12 años

Domingo 31 de agosto

2:30 am: Largada 70k

4:30 am: Largada 55k

6:30 am: Largada 35k

7:00 am: Largada 28k

7:30 am: Largada 20k

8:30 am: Largada 10k

?

Lugar: Eco Camping Calabalumba

?Los horarios pueden variar, con previo aviso, por disposición de la organización.

Premiación

13HS: 10K Y 20K

14HS: 28K

16HS: 35K

17:00HS: 55K y 70K

?

Lugar: Eco Camping Calabalumba

