Capilla del Monte: llega la cuarta edición del Desafío UTU
Capilla del Monte. En Capilla del Monte está todo listo para vivir, los días 30 y 31 de agosto, la cuarta edición del Desafío UTU. Un clásico para los amantes del Ultra Trail Running, que cada año ofrece recorridos por los senderos más imponentes de esa localidad. El evento cuenta con un fuerte apoyo de la actual gestión municipal desde su primera edición.
Cronograma
Viernes 29 de agosto
14 a 20hs: Acreditaciones KV y Feria del Corredor. Lugar: Eco Camping Calabalumba
Al momento de la acreditación se deberá presentar DNI, certificado médico y deslinde de
responsabilidad que se enviará por correo electrónico una vez inscriptos
Sábado 30 de agosto
5:30 AM: Concentración KV
6 AM: Largada KV
?10:30 AM: Premiación y cierre
Lugar: Base del Cerro Uritorco
?12 a 20hs: Acreditación 10, 20, 28, 35, 55 y 70km y Feria del Corredor Desafío UTU.
Lugar: Eco camping Calabalumba
16:00hs: UTU Kids
16:15hs UTU Junior 8 a 12 años
Domingo 31 de agosto
2:30 am: Largada 70k
4:30 am: Largada 55k
6:30 am: Largada 35k
7:00 am: Largada 28k
7:30 am: Largada 20k
8:30 am: Largada 10k
?
Lugar: Eco Camping Calabalumba
?Los horarios pueden variar, con previo aviso, por disposición de la organización.
Premiación
13HS: 10K Y 20K
14HS: 28K
16HS: 35K
17:00HS: 55K y 70K
?
Lugar: Eco Camping Calabalumba